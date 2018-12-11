Лукашенко поблагодарил Колобкова за снятие статуса легионеров с белорусских хоккеистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым выразил благодарность за то, что белорусские хоккеисты в России больше не считаются легионерами.

- Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта, - цитирует президента ТАСС. - Белорусские спортсмены в последнее время, может с новым министром, стали менее конкурентоспособны на международной арене, в том числе с россиянами.

Также президент рассказал о будущем сотрудничестве в сфере спорта.

- Хочу, чтобы у нас складывались добрые взаимоотношения. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой (Токио-2020), особенно по базам. Если что-то надо россиянам, то у нас никогда не было вопросов и препятствий, - отметил Лукашенко.

Ранее Колобков заявил, что белорусы не будут считаться легионерами в командных видах спорта, и что это решение вступит в силу в течение нескольких недель.

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