"Локомотив" проиграл минскому "Динамо". Ярославцы прервали серию из четырех побед

Минское "Динамо" переиграло "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. За гостей отличились нападающие Алексей Терещенко, Александр Когалев и Андрей Костицын.

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"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Минск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Терещенко – 3 (Лисовец, Хенкель), 15:02 – 0:1. Когалев – 3 (Лисовец, Буйницкий), 21:28 – 0:2. А. Костицын – 12 (Буйницкий), 40:40 – 0:3.

Вратари: Коновалов – Энрот.

Штраф: 2 – 6.

Броски: 31 (9+8+14) – 30 (13+7+10).

Судьи: Букин, Кулев.

30 декабря. Ярославль. "Арена-2000".

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