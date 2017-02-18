Леонид Вайсфельд: "Не слежу за поведением болельщиков"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд не следит за поведением болельщиков. Он добавил, что у каждого человека есть свое мнение и зацикливаться на критике не стоит.

– Вы говорите, что не читаете про то, что пишут в прессе о вашей работе и работе тренеров. Обращаете внимание на то, что пишут болельщики?

– Я не говорил, что я не читаю прессу. Я читаю ее, – сказал Вайсфельд в эфире телеканала "Вести-24. Башкортостан". – Просто не принимаю близко к сердцу. Скажу вам откровенно, то, что пишут болельщики в комментариях, я читаю, когда я все прочитал, сижу, и мне заняться нечем. Думаю, что бы сделать, дай-ка загляну туда. А так – не читаю. Я когда комментировал на телевидении, пришел в федерацию, а мне говорят: "Лень, что ты все про судейство говоришь? Сколько можно? Оставь их в покое". Я думаю, что действительно, наверное, много в комментариях о судействе говорю. Проходит какое-то время, мне комментатор Саша говорит, что ему на почту прислал письмо Хаванов, в котором он просит спросить у Вайсфельда, почему он перестал о судьях говорить. Раньше объяснял, и все понятно было. Сейчас ничего не говорит и ничего непонятно. Сколько людей, столько и мнений. Одному нравится, другому не нравится. Что там читать-то?

– То есть, вы не следите за поведением болельщиков?

– Нет.

– Вас это не интересует?

– Знаете, это последнее, что я хочу знать. Я может, кого-то обижу, но меня больше интересует мнение профессионалов. Ну, мало ли, кто что напишет. Я согласен, что есть хорошие люди, с правильными мыслями, а есть же просто неадекватные. Читаешь и думаешь, что человеку к врачу надо, а он все пишет.

– А если вы вдруг увидели, что кто-то написал, что Вайсфельд зря подписал какого-то игрока?

– Нет, это частное мнение. Завтра кто-то скажет: "Зря Вайсфельд купил Умарка". В смысле купил? Подписал.