"Легенды хоккея" просят сохранить название "Фетисов Арены"

Ветеранский клуб "Легенды хоккея" во главе с президентом Александром Якушевым обратился к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с просьбой сохранить название домашней арены клуба "Адмирал" "Фетисов Арена". Комплекс был открыт в сентябре 2013 года и получил название в честь двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Последний четыре года был членом Совета Федерации от Приморья.

В ноябре стало известно, что дворцу хотят дать название одной из компаний, входящих в структуру титульного спонсора клуба - группы компаний "Сумма".

"Понимая коммерческий характер идеи о переименовании спортивного комплекса, но учитывая заслуги легендарного хоккеиста, а также широкую известность данного объекта под именем "Фетисов Арена", просим Вас по возможности разобраться в сложившейся ситуации с целью сохранения исторического названия спорткомплекса", - говорится в письме.