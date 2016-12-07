15:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Легенды хоккея" просят сохранить название "Фетисов Арены"

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Ветеранский клуб "Легенды хоккея" во главе с президентом Александром Якушевым обратился к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с просьбой сохранить название домашней арены клуба "Адмирал" "Фетисов Арена". Комплекс был открыт в сентябре 2013 года и получил название в честь двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Последний четыре года был членом Совета Федерации от Приморья. 

В ноябре стало известно, что дворцу хотят дать название одной из компаний, входящих в структуру титульного спонсора клуба - группы компаний "Сумма". 

"Понимая коммерческий характер идеи о переименовании спортивного комплекса, но учитывая заслуги легендарного хоккеиста, а также широкую известность данного объекта под именем "Фетисов Арена", просим Вас по возможности разобраться в сложившейся ситуации с целью сохранения исторического названия спорткомплекса", - говорится в письме.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3849667

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