Лаури Марьямяки: "Йокерит" показал худший хоккей в сезоне"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:5) остался крайне недоволен игрой команды. По его словам, нужно разобраться с причинами.

"Йокерит" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате, в составе финской команды из-за травм не играют капитан Петер Регин, а также защитники Майк Ландин и Эмели Рясянен.

- Хозяева сегодня переиграли нас по всем позициям, мы показали худший хоккей в сезоне, так играть нельзя, - цитирует ТАСС Марьямяки. - Будем разбираться, выяснять, в чем причины, сегодня мы увидели на площадке низкий уровень хоккея с нашей стороны. Нельзя списывать эту игру на большое количество травмированных