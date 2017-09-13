"Лада" проиграла минскому "Динамо" и продлила проигрышную серию до шести матчей

Минское "Динамо" дома одержало победу над "Ладой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. За минчан отличились защитник Евгений Лисовец и нападающий Куинтон Хауден.
Отметим, что сегодняшнее поражение стало для тольяттинцев шестым к ряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" Мн (Минск) - "Лада" (Тольятти) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Лисовец - 2 (бол., Матерухин), 21:34 - 1:0. Хауден - 3 (бол., Фонтэйн, Скилле), 26:24 - 2:0.
Вратари: Энрот - Лазушин (58:38).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 22 (7+10+5) - 20 (9+3+8).
Судьи: Зибинин, Морозов.
13 сентября. Минск. Минск-Арена.
.@hc_dinamominsk снова побеждает! Энрот снова играет на ноль!#ДМНЛАД – 2:0 pic.twitter.com/BVUxSqXyb4– КХЛ (@khl) 13 сентября 2017 г.