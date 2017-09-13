"Лада" проиграла минскому "Динамо" и продлила проигрышную серию до шести матчей

Минское "Динамо" дома одержало победу над "Ладой"​ (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. ​За минчан отличились защитник Евгений Лисовец и нападающий Куинтон Хауден.

Отметим, что сегодняшнее поражение стало для тольяттинцев шестым к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) - "Лада" (Тольятти) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Лисовец - 2 (бол., Матерухин), 21:34 - 1:0. Хауден - 3 (бол., Фонтэйн, Скилле), 26:24 - 2:0.

Вратари: Энрот - Лазушин (58:38).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 22 (7+10+5) - 20 (9+3+8).

Судьи: Зибинин, Морозов.

13 сентября. Минск. Минск-Арена.