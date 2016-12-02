"Кузня" одержала третью победу кряду, обыграв "Слован"

Новокузнецкий "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Слован" – 5:4 Б. Решающий буллит на счету нападающего Евгения Соловьева. Отметим, что "Кузня" одержала третью победу кряду, при этом команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:5 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мезарош - 4 (бол.), 5:01 - 1:0. Земченко - 8 (буллит), 9:14 - 1:1. Язьков - 3 (Арбузов, Полищук), 11:13 - 1:2. Кундратек - 5 (бол., Смоленяк), 25:19 - 2:2. Полищук - 2 (Арбузов, Вихарев), 31:56 - 2:3. Чипчура - 7 (Еглич), 42:58 - 3:3. Разумов - 2 (мен., Лямкин), 53:44 - 3:4. Глинка - 2 (Садецкий, Вопелька), 54:07 - 4:4.

Победный буллит: Соловьев.

Вратари: Браст - Кареев (Подъяпольский, 65:00) - Кареев.

Штраф: 4 - 16.

Броски: 48 (16+15+10+7) - 16 (7+5+4+0).

Судьи: Сергеев, Щенев.

2 декабря. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).