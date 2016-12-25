Курьянов дисквалифицирован на один матч

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" – "Югра" (4:1), состоявшемся 23 декабря 2016 года, на нападающего гостей Антона Курьянова (№17) был наложен малый штраф + дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) за нарушение п. 540 а (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017".

Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для игрока третьим по ходу нынешнего сезона, на него согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф, информирует официальный сайт лиги.