16:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Курьянов дисквалифицирован на один матч

0
0
0

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал""Югра" (4:1), состоявшемся 23 декабря 2016 года, на нападающего гостей Антона Курьянова (№17) был наложен малый штраф + дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) за нарушение п. 540 а (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017".

Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для игрока третьим по ходу нынешнего сезона, на него согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф, информирует официальный сайт лиги.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/25/333444.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ