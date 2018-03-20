Кубок Гагарина. 1/4 финала. "Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Трактором", "Ак Барс" победил "Магнитку" и другие матчи

"Локомотив" - СКА и другие матчи 1/2 финала конференций Кубка Гагарина. Фото ХК "Локомотив"

Во вторник, 20 марта, пройдут два полуфинальных матча Западной конференции и две встречи Восточной конференции Кубка Гагарина.

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Секач - 2 (Азеведо, Лямкин), 0:51 - 0:1. Мозякин - 4 (бол., Ли, Вольски), 13:01 - 1:1. Ландер - 3 (бол., Токранов, Азеведо), 20:28 - 1:2. Ткачев - 2 (Зарипов), 21:40 - 1:3. Осала - 3 (бол., Кокарев, Береглазов), 39:23 - 2:3. Токранов - 2 (бол., Азеведо, Секач), 44:18 - 2:4. Азеведо - 5 (Зарипов, Лямкин), 54:27 - 2:5.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 21:40) - Гарипов.

Штраф: 10- 10.

Броски: 40 (15+9+16) - 28 (5+13+10).

Судьи: Белов, Наумов.

20 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 1-2 (4:3 ОТ, 1:4).

"Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Кручинин - 3 (Вишневский, Кравцов), 23:33 - 1:0. Шаров - 1 (Кручинин, Кравцов), 31:54 - 2:0. Юньков - 1 (Майоров), 42:47 - 2:1. Умарк - 3 (бол., Кемппайнен), 45:33 - 2:2. Юньков - 2 (Ларсен), 46:36 - 2:3.

Вратари: Францоуз (59:07) - Скривенс.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (15+9+4) - 33 (4+19+10).

Судьи: Бондарь, Соин.

20 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Счет в серии: 1-2 (2:1, 2:3 ОТ).

"Локомотив" – СКА. Начало - в 19.30

Текстовая трансляция матча

Счет в серии: 1-2 (0:4, 2:1, 0:2).

"Йокерит" – ЦСКА. Начало - в 19.30

Текстовая трансляция матча

Счет в серии: 1-2 (0:4, 0:2, 2:1 ОТ).

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина