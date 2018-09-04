Крикунов может возглавить "Динамо"

Владимир Крикунов является кандидатом на пост главного тренера "Динамо". По нашей информации, он уже встречался с гендиректором клуба Валерием Шанцевым и обсуждал возможное сотрудничество.

Ранее Крикунов уже возглавлял московское "Динамо" , с которым в локаутный сезон (2004/05) стал чемпионом России, а также "Ак Барс", "Автомобилист", "Нефтехимик", "Барыс" и сборную России. (Алексей ШЕВЧЕНКО)