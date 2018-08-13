"Коваленко - не Брежнев. Он должен уйти в отставку". Жесткое заявление Бабаева

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о своем отношении к профсоюзу игроков КХЛ и главе организации Андрею Коваленко. Напомним, ранее Бабаев объявил о прекращении сотрудничества своих клиентов с профсоюзом.

- Профсоюз нужен игрокам, но не в таком виде, - сказал Бабаев. - Коваленко – не Брежнев, который забронировал себе место на 30 лет. Андрей в данной ситуации должен занять конструктивную позицию и уйти в отставку. У него есть хорошие помощники, которые могут временно возглавить профсоюз, принять временные законы и сделать так, чтобы хоккеистам было комфортно находится в профсоюзе. Потом выберем нового руководителя, который будет работать, а не конфликтовать. В нынешнем профсоюзе не должно оставаться ни одного хоккеиста. Если Коваленко уйдет, то он спасет профсоюзное движение. И тогда ребята не будут выходить. Условия должны быть не грабительские. (Игорь ЕРОНКО)

Полную версию заявления Бабаева - читайте в рубрике "Большая двадцатка с Игорем Еронко"