Кошечкин, Антипин и Дадонов – лучшие игроки финала Кубка Гагарина

КХЛ определила лауреатов финальной серии плей-офф "Металлург" Магнитогорск – СКА (1-4) в четырех номинациях. Питерская команда во второй раз выиграла Кубок Гагарина.

Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин ("Металлург" Мг). В пяти матчах финальной серии голкипер "Магнитки" отразил 203 из 218 бросков по своим воротам, что составило 93,11 процента. В среднем за матч в финале в створ ворот Кошечкина наносили 43,6 броска. Вратарь "Металлурга" был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2017.

Лучшим защитником признан Виктор Антипин ("Металлург" Мг), в пяти матчах финальной серии забросивший три шайбы. Антипин не завершил ни одного из этих матчей с отрицательным показателем полезности. Также на счету защитника магнитогорцев 8 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Евгений Дадонов (СКА), одержавший вместе с командой четыре победы в пяти матчах финала и набравший в них 5 (4+1) очков при показателе полезности (+1). На счету нападающего СКА дубль в первой игре серии с "Магниткой" (одна из шайб стала победной), а также решающий гол в овертайме третьей игры.

Лучшим новичком признан защитник Егор Рыков (СКА), сыгравший в четырех из пяти матчей серии с "Металлургом". 20-летний игрок в общей сложности провел на льду в финале 31 минуту 53 секунды (в среднем 6 минут 22 секунды за игру). На его счету также 2 броска по воротам и 2 блокированных броска.