18:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Во второй раз лучшим игроком плей-офф КХЛ стал проигравший в финале

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Лучшим игроком плей-офф КХЛ-2017 стал голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин. В этом розыгрыше Кубка Гагарина он провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, отразив 94,1 процента бросков.

Всего во второй раз MVP был признан игрок команды, не ставшей обладателем главного трофея. В 2011 году также был отмечен вратарь уступившего в финальной серии "Атланта" Константин Барулин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие игроки плей-офф КХЛ

Сезон

Чемпион

Финалист

Счет

MVP плей-офф

2008/09

Ак Барс

Локомотив

4-3

Алексей МОРОЗОВ Ак Барс

2009/10

Ак Барс

ХК МВД

4-3

Илья НИКУЛИН Ак Барс

2010/11

Салават Юлаев

Атлант

4-1

Константин БАРУЛИН Атлант

2011/12

Динамо

Авангард

4-3

Александр ЕРЕМЕНКО Динамо

2012/13

Динамо

Трактор

4-2

Александр ЕРЕМЕНКО Динамо

2013/14

Металлург Мг

Лев

4-3

Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг

2014/15

СКА

Ак Барс

4-1

Илья КОВАЛЬЧУК СКА

2015/16

Металлург Мг

ЦСКА

4-3

Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг

2016/17

СКА

Металлург Мг

4-1

Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг – СКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

манька-облигация

Как же Ковальчуку то не дали-он же лицо лиги?!!

19:18

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