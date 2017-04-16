Во второй раз лучшим игроком плей-офф КХЛ стал проигравший в финале

Лучшим игроком плей-офф КХЛ-2017 стал голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин. В этом розыгрыше Кубка Гагарина он провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, отразив 94,1 процента бросков.
Всего во второй раз MVP был признан игрок команды, не ставшей обладателем главного трофея. В 2011 году также был отмечен вратарь уступившего в финальной серии "Атланта" Константин Барулин. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие игроки плей-офф КХЛ
|
Сезон
|
Чемпион
|
Финалист
|
Счет
|
MVP плей-офф
|
2008/09
|
4-3
|
Алексей МОРОЗОВ Ак Барс
|
2009/10
|
4-3
|
Илья НИКУЛИН Ак Барс
|
2010/11
|
4-1
|
Константин БАРУЛИН Атлант
|
2011/12
|
4-3
|
Александр ЕРЕМЕНКО Динамо
|
2012/13
|
4-2
|
Александр ЕРЕМЕНКО Динамо
|
2013/14
|
4-3
|
Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг
|
2014/15
|
4-1
|
Илья КОВАЛЬЧУК СКА
|
2015/16
|
4-3
|
Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг
|
2016/17
|
4-1
|
Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг
манька-облигация
Как же Ковальчуку то не дали-он же лицо лиги?!!
19:18