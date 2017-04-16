Во второй раз лучшим игроком плей-офф КХЛ стал проигравший в финале

Лучшим игроком плей-офф КХЛ-2017 стал голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин. В этом розыгрыше Кубка Гагарина он провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, отразив 94,1 процента бросков.

Всего во второй раз MVP был признан игрок команды, не ставшей обладателем главного трофея. В 2011 году также был отмечен вратарь уступившего в финальной серии "Атланта" Константин Барулин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие игроки плей-офф КХЛ

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг – СКА