Константин Горовиков: "Хорошо, что забросил шайбу, но за личной статистикой не слежу"

Нападающий "Динамо" Константин Горовиков после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (4:1) поблагодарил вратаря Александра Еременко за исправление ошибок партнеров по команде.

- Главное, что мы сегодня выиграли, - сказал Горвоиков. - Если разбирать матч подробно, скажу, что у нас не все получалось. Игра была не совсем качественная, но результат все компенсировал. "Автомобилист" был немного активнее нас. Хорошо, что Саша Еременко удачно сыграл и подчистил. На самом деле было много слабых мест, есть, над чем поработать.

- Вы забросили пятидесятую шайбу за "Динамо". Ведете подсчет голов или коллективный результат важнее?

- Победа есть победа. Каждый хоккеист вносит в нее посильный вклад. Но то, что я забросил шайбу - уже хорошо, хотя за личной статистикой не слежу.

- Обидно, что сегодня не удалось отстоять ворота на ноль?

- Конечно, неприятненько. Надо было поднапрячься. Да, мы выиграли и это хорошо, но было очень много помарок во всех отношениях. Хорошо, что Саша Еременко удачно сыграл, потому что было два выхода один в ноль.

- Впереди у вашей команды сложная игра со СКА. Последние победы "Динамо" помогут психологически перед матчем?

- Это отдельно взятая игра. Предыдущие матчи не сильно на нее влияют. Не в обиду "Автомобилисту", это два совершенно разных соперника. Будем готовиться. Питер есть Питер.

- Но, все-таки есть желание отомстить СКА после прошлого матча с ними?

- Каждый спортсмен хочет взять реванш и выиграть. Но будет новая игра и мы к ней готовимся, как бы ни складывалась предыдущая встреча. Желание всегда одно, обыграть соперника, тем более такого, как СКА.

- СКА называют непобедимым.

- Недавно тот же "Автомобилист" продемонстрировал, что это не так, когда их одолел. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)