Константин Барулин: "Сейчас тяжело что-то говорить о перспективах "Сочи"

Вратарь "Сочи" Константин Барулин в интервью "Известиям" подчеркнул, что сейчас сложно говорить о перспективах команды в связи с изменениями в составе и тренерском штабе. Южане на предсезонных турнирах Sochi Hockey Open и имени Пучкова в Санкт-Петербурге заняли последние места.

- Как оцените игру "Сочи" на предсезонных турнирах? - вопрос Барулину.

- Мы готовимся к сезону. Прорабатываем связки. Тяжело что-то сейчас говорить о перспективах "Сочи", поскольку это был первый турнир для нашей команды в ее нынешнем виде. В межсезонье мы на 80–85 процентов обновили команду, пришел новый тренерский штаб.

- Выходить против России и Канады - дополнительная нагрузка для вратаря?

- Любая игра для вратаря - это психологическая работа над собой. А выходить на лед против России и Канады всегда есть лишний стимул. Даже на предсезонных турнирах.

- Даже на фоне противостояния с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира не было разницы в настрое?

- Канадцы есть канадцы. Встреча с ними в любом формате превращается в жесткую битву - столкновения, драки. Во время таких матчей накал эмоций всегда высокий.

- Сейчас эта команда слабее той, что вы обыгрывали на ЧМ-2011?

- Конечно, Олимпийские игры потеряют от запрета игрокам НХЛ ехать в Корею. Но все равно турнир национальных сборных всегда имеет особый статус, вокруг него особый ажиотаж и напряжение. Каждый хочет его выиграть, будь то Олимпиада, Кубок мира, чемпионат мира или этап Евротура. Такие команды, как Италия или Франция, хотят доказать свою состоятельность и способность бороться с лучшими сборными. А такие, как Россия и Канада, - завоевать кубок и поднять его над головой.