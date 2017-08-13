Кирилл Капризов: "В ЦСКА ставят на меня. Теперь нужно доказывать"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, подписавший новый контракт с армейцами, подчеркнул, что ему комфортно играть в тройке с Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым. Форвард не испытывает давления в связи с тем, что красно-синие делают на него ставку.

– Уже полностью адаптировались в команде? – вопрос Капризову.

– Да. У нас в команде все друг друга знали до этого. Мы хорошо общаемся с ребятами, поддерживаем товарищей по команде. С каждым днем все больше привыкаю к игре, новому тренеру, схемам.

– В каком сочетании вас в последнее время наигрывают?

– С Кузьменко и Светлаковым. Мне вполне комфортно играть с этими ребятами. Да в ЦСКА вообще хоть с кем поставь – будет комфортно.

– Вы подписали контракт с ЦСКА на три года. Вам не кажется, что это многовато?

– Я так решил.

– Вас не смущает, что в команде на вас делают ставку, и вы пришли в качестве одной из звезд?

– Я к этому отношусь спокойно. В конце концов, хорошо, что на меня делают ставку. Надо теперь доказывать. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)