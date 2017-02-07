13:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кинэн возглавит "Филадельфию" в матче со СКА

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18 февраля в Ледовом дворце состоится выставочный матч СКА"Филадельфия", в котором встретятся хоккеисты, выступавшие за эти команды в разные годы, информирует официальный сайт питерского клуба.

На лед, в частности, выйдут такие известные игроки, как чемпион мира Алексей Яшин, член Тройного золотого клуба Владимир Малахов, чемпион мира Максим Сушинский, чемпион России Максим Соколов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон и другие.

Возглавит команду гостей Майк Кинэн, который тренировал "Филадельфию" на протяжении четырех сезонов, а также выигрывал Кубок Стэнли вместе с "Рейнджерс".

Российское турне ветеранов "Филадельфии" включает в себя три матча: помимо Петербурга они 16 февраля сыграют в Казани, а 20-го – в Москве.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/vystavochnyi-match-ska-filadiel-fiia-flaiiers/

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Материалы REN-TV

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