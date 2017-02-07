Кинэн возглавит "Филадельфию" в матче со СКА

18 февраля в Ледовом дворце состоится выставочный матч СКА – "Филадельфия", в котором встретятся хоккеисты, выступавшие за эти команды в разные годы, информирует официальный сайт питерского клуба.

На лед, в частности, выйдут такие известные игроки, как чемпион мира Алексей Яшин, член Тройного золотого клуба Владимир Малахов, чемпион мира Максим Сушинский, чемпион России Максим Соколов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон и другие.

Возглавит команду гостей Майк Кинэн, который тренировал "Филадельфию" на протяжении четырех сезонов, а также выигрывал Кубок Стэнли вместе с "Рейнджерс".

Российское турне ветеранов "Филадельфии" включает в себя три матча: помимо Петербурга они 16 февраля сыграют в Казани, а 20-го – в Москве.