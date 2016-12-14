12:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ сократит паузы в чемпионате на Евротур

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Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором было принято решение сократить количество дней для паузы в чемпионате на Евротур. Об этом сообщает официальный твиттер лиги.

С сезона-2017/18 пауза на международный турнир будет сокращена с 7 до 5 дней. Также тренерским штабом сборной России было согласовано количество дней пауз для подготовки национальной команды – 16 дней перед Олимпийскими играми-2018 и 7 дней перед чемпионатом мира-2018.

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