КХЛ сократит паузы в чемпионате на Евротур

Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором было принято решение сократить количество дней для паузы в чемпионате на Евротур. Об этом сообщает официальный твиттер лиги.

С сезона-2017/18 пауза на международный турнир будет сокращена с 7 до 5 дней. Также тренерским штабом сборной России было согласовано количество дней пауз для подготовки национальной команды – 16 дней перед Олимпийскими играми-2018 и 7 дней перед чемпионатом мира-2018.