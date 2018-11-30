16:08 | Хоккей — КХЛ

КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд

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Континентальная хоккейная лига объявила полный список игроков, которые примут участие в Матче звезд.

Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани, между собой там встретятся сборные всех четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Всего на звездном уик-энде сыграют 44 хоккеиста из 23 клубов. В ходе Недели звезд к ним добавятся еще четыре игрока, которые лучше остальных проявят себя в Матче звезд МХЛ.

 

Дивизион Боброва

Вратари:
Юлиус Гудачек ("Спартак"),
Магнус Хелльберг (СКА);

Защитники:
Мэтью Майоне ("Динамо" Рига),
Патрик Херсли (СКА),
Сами Леписте ("Йокерит"),
Миика Койвисто (ХК "Динамо" Москва);

Нападающие:
Линус Виделль ("Динамо" Рига),
Никита Гусев (СКА),
Дмитрий Кагарлицкий (ХК "Динамо" Москва),
Александр Хохлачев ("Спартак"),
Александр Барабанов (СКА).

 

Дивизион Тарасова

Вратари:
Илья Сорокин (ЦСКА),
Константин Барулин (ХК "Сочи");

Защитники:
Якуб Накладал ("Локомотив"),
Никита Нестеров (ЦСКА),
Александр Елесин ("Локомотив"),
Кристиан Хенкель ("Динамо" Минск);

Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА,),
Андрей Локтионов ("Локомотив"),
Миро Аалтонен ("Витязь"),
Михал Ржепик ("Слован"),
Эрик О`Делл ("Сочи").

 

Дивизион Харламова

Вратари:
Якуб Коварж ("Автомобилист"),
Владислав Подъяпольский ("Ак Барс");

Защитники:
Пол Постма ("Ак Барс"),
Никита Трямкин ("Автомобилист"),
Виктор Антипин ("Металлург"),
Денис Баранцев ("Торпедо");

Нападающие:
Сергей Мозякин ("Металлург"),
Найджел Доус ("Автомобилист"),
Виталий Кравцов ("Трактор"),
Юусо Пуустинен ("Нефтехимик"),
Стефан Да Коста ("Автомобилист").

 

Дивизион Чернышева

Вратари:
Юха Метсола ("Салават Юлаев"),
Игорь Бобков ("Авангард");

Защитники:
Филип Ларсен ("Салават Юлаев"),
Даррен Диц ("Барыс"),
Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь"),
Ян Коларж ("Амур");

Нападающие:
Сергей Широков ("Авангард"),
Илья Михеев ("Авангард"),
Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"),
Роман Старченко ("Барыс"),
Никита Михайлов ("Сибирь").

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