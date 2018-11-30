КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд

Континентальная хоккейная лига объявила полный список игроков, которые примут участие в Матче звезд.
Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани, между собой там встретятся сборные всех четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Всего на звездном уик-энде сыграют 44 хоккеиста из 23 клубов. В ходе Недели звезд к ним добавятся еще четыре игрока, которые лучше остальных проявят себя в Матче звезд МХЛ.
Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек ("Спартак"),
Магнус Хелльберг (СКА);
Защитники:
Мэтью Майоне ("Динамо" Рига),
Патрик Херсли (СКА),
Сами Леписте ("Йокерит"),
Миика Койвисто (ХК "Динамо" Москва);
Нападающие:
Линус Виделль ("Динамо" Рига),
Никита Гусев (СКА),
Дмитрий Кагарлицкий (ХК "Динамо" Москва),
Александр Хохлачев ("Спартак"),
Александр Барабанов (СКА).
Дивизион Тарасова
Вратари:
Илья Сорокин (ЦСКА),
Константин Барулин (ХК "Сочи");
Защитники:
Якуб Накладал ("Локомотив"),
Никита Нестеров (ЦСКА),
Александр Елесин ("Локомотив"),
Кристиан Хенкель ("Динамо" Минск);
Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА,),
Андрей Локтионов ("Локомотив"),
Миро Аалтонен ("Витязь"),
Михал Ржепик ("Слован"),
Эрик О`Делл ("Сочи").
Дивизион Харламова
Вратари:
Якуб Коварж ("Автомобилист"),
Владислав Подъяпольский ("Ак Барс");
Защитники:
Пол Постма ("Ак Барс"),
Никита Трямкин ("Автомобилист"),
Виктор Антипин ("Металлург"),
Денис Баранцев ("Торпедо");
Нападающие:
Сергей Мозякин ("Металлург"),
Найджел Доус ("Автомобилист"),
Виталий Кравцов ("Трактор"),
Юусо Пуустинен ("Нефтехимик"),
Стефан Да Коста ("Автомобилист").
Дивизион Чернышева
Вратари:
Юха Метсола ("Салават Юлаев"),
Игорь Бобков ("Авангард");
Защитники:
Филип Ларсен ("Салават Юлаев"),
Даррен Диц ("Барыс"),
Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь"),
Ян Коларж ("Амур");
Нападающие:
Сергей Широков ("Авангард"),
Илья Михеев ("Авангард"),
Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"),
Роман Старченко ("Барыс"),
Никита Михайлов ("Сибирь").