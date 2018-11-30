КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд

Континентальная хоккейная лига объявила полный список игроков, которые примут участие в Матче звезд.

Игра пройдет в формате мини-турнира 21 января в Казани, между собой там встретятся сборные всех четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Всего на звездном уик-энде сыграют 44 хоккеиста из 23 клубов. В ходе Недели звезд к ним добавятся еще четыре игрока, которые лучше остальных проявят себя в Матче звезд МХЛ.

Дивизион Боброва

Вратари:

Юлиус Гудачек ("Спартак"),

Магнус Хелльберг (СКА);



Защитники:

Мэтью Майоне ("Динамо" Рига),

Патрик Херсли (СКА),

Сами Леписте ("Йокерит"),

Миика Койвисто (ХК "Динамо" Москва);



Нападающие:

Линус Виделль ("Динамо" Рига),

Никита Гусев (СКА),

Дмитрий Кагарлицкий (ХК "Динамо" Москва),

Александр Хохлачев ("Спартак"),

Александр Барабанов (СКА).

Дивизион Тарасова

Вратари:

Илья Сорокин (ЦСКА),

Константин Барулин (ХК "Сочи");



Защитники:

Якуб Накладал ("Локомотив"),

Никита Нестеров (ЦСКА),

Александр Елесин ("Локомотив"),

Кристиан Хенкель ("Динамо" Минск);



Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА,),

Андрей Локтионов ("Локомотив"),

Миро Аалтонен ("Витязь"),

Михал Ржепик ("Слован"),

Эрик О`Делл ("Сочи").

Дивизион Харламова

Вратари:

Якуб Коварж ("Автомобилист"),

Владислав Подъяпольский ("Ак Барс");



Защитники:

Пол Постма ("Ак Барс"),

Никита Трямкин ("Автомобилист"),

Виктор Антипин ("Металлург"),

Денис Баранцев ("Торпедо");



Нападающие:

Сергей Мозякин ("Металлург"),

Найджел Доус ("Автомобилист"),

Виталий Кравцов ("Трактор"),

Юусо Пуустинен ("Нефтехимик"),

Стефан Да Коста ("Автомобилист").

Дивизион Чернышева

Вратари:

Юха Метсола ("Салават Юлаев"),

Игорь Бобков ("Авангард");



Защитники:

Филип Ларсен ("Салават Юлаев"),

Даррен Диц ("Барыс"),

Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь"),

Ян Коларж ("Амур");



Нападающие:

Сергей Широков ("Авангард"),

Илья Михеев ("Авангард"),

Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"),

Роман Старченко ("Барыс"),

Никита Михайлов ("Сибирь").