КХЛ не ведет переговоров о возможном появлении в лиге команды из Ташкента

Заявки на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) от клуба из Ташкента не поступало. Лига не ведет переговоров по этому поводу.

Ранее директор и соучредитель ташкентского "Бинокора" Абдумаджид Насыров подчрекнул, что клуб ставит перед собой цель подать заявку на выступление в КХЛ до 2020 года.

– КХЛ не вела и не ведет в данный момент никаких переговоров о возможном появлении команды лиги в Ташкенте, – приводит ТАСС сдлова представителя пресс-службы лиги. – Заявки на вступление в КХЛ клуба из этого города не поступало.

Хоккейный клуб в Узбекистане был создан в 1971 году под названием "Спартак". Через два года его переименовали в "Бинокор". Команда выступала в Восточной зоне второй лиги, а также в первой лиге чемпионата СССР. Клуб был возрожден в 2013 году.

Узбекистан в КХЛ. Возможно ли такое?