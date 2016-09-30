Каспарас Даугавиньш: "Барыс" еще поднимется в турнирной таблице"

Нападающий "Торпедо" Каспарс Даугавиньш выразил удовлетворение исходом матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 ОТ). Также об объяснил, почему в одном из эпизодом отдал шайбу своему одноклубнику Кириллу Уракову.

– Два периода мы, считаю, играли хорошо. У "Барыса" было немного шансов, чтобы забить, – цитирует пресс-служба "Торпедо" Даугавиньша. – А в третьем периоде пошел открытый хоккей, и соперник смог выровнять игру. Но главное, что два очка мы все же набрали и одержали четвертую победу подряд. Рад, что удалось успешно завершить домашнюю серию. Дома всегда надо набирать очки.

– "Барыс" особенно прибавил в последних матчах. Заметно было, что соперник "на ходу"?

– В составе "Барыса" много мастеров, у которых трудно отобрать шайбу. Думаю, что казахстанский клуб может еще подняться в турнирной таблице.

– После второго гола в ворота "Барыса" вы вдруг взяли и отдали шайбу Кириллу Уракову...

– Я спросил Кирилла, первый ли это его гол в КХЛ. Он ответил утвердительно, и я сразу поехал за шайбой.