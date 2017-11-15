Иван Лекомцев: "Югру" подвела детская ошибка"

Защитник "Югры" Иван Лекомцев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (1:2 ОТ) подчеркнул, что исход встречи решила одна ошибка.

– Мы выигрывали 1:0 и могли довести игру до победы, но в конце нас подвела детская ошибка, – приводит официальный сайт "Югры" слова Лекомцева. – Нам забили гол, а затем так же в концовке, только уже овертайма, мы пропустили вторую шайбу. Не скажу, что нам не хватило сил доигрывать матч, ведь у нас был перерыв, мы успели отдохнуть и восстановиться. В общем, тут ничего хорошего даже и не скажешь – проиграли игру.