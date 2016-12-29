Илья Воробьев: "Салават" и "Магнитка" - это всегда искрометный хоккей"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата против "Салавата Юлаева" (5:3) отметил, что команды показали интересный хоккей. По его словам, игроки "Магнитки" уйдут на праздники с хорошим настроением.

- У нас было очень хорошее начало, потом "Салават" вернулся в игру, - приводит пресс-служба уфимцев слова Воробьева. - Я рад, что мы выиграли сегодня. Мы с хорошим настроением встречаем Новый год. Я думаю, что "Салават" и "Магнитка" - это всегда интересный и искрометный хоккей. И хочется пожелать всем здоровья в новом году.