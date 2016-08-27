Илья Воробьев: "Против звена Дацюка действовали так, чтобы они снова не набрали 11 очков"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев признал закономерность результата матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:4). Также специалист отметил, что не имел права советоваться с Петром Воробьевым, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– СКА с победой – сказал Воробьев. – Они выглядели мощно на всех направлениях.

– В прошлом матче звено Дацюка набрало 11 очков. Разбирали первую тройку СКА персонально? Как просили своих хоккеистов действовать против них?

– Так, чтобы они снова 11 не набрали.

– С папой советовались перед игрой?

– Второй год мне задают здесь один и тот же вопрос. Отец работает в системе СКА и не имеет права консультировать меня.

(Вмешивается главный тренер СКА Знарок): Зато я советовался.

– Хотели бы сыграть против СКА в середине, когда к рулю команды временно встанет ваш отец?

– Сложная тема. Знаю, как отец волнуется... Помню, как "Магнитка" играла против его "Локомотива". Да, волнуются все, но отец все-таки старше.