Илья Воробьев: "Против звена Дацюка действовали так, чтобы они снова не набрали 11 очков"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев признал закономерность результата матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:4). Также специалист отметил, что не имел права советоваться с Петром Воробьевым, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– СКА с победой – сказал Воробьев. – Они выглядели мощно на всех направлениях.
– В прошлом матче звено Дацюка набрало 11 очков. Разбирали первую тройку СКА персонально? Как просили своих хоккеистов действовать против них?
– Так, чтобы они снова 11 не набрали.
– С папой советовались перед игрой?
– Второй год мне задают здесь один и тот же вопрос. Отец работает в системе СКА и не имеет права консультировать меня.
(Вмешивается главный тренер СКА Знарок): Зато я советовался.
– Хотели бы сыграть против СКА в середине, когда к рулю команды временно встанет ваш отец?
– Сложная тема. Знаю, как отец волнуется... Помню, как "Магнитка" играла против его "Локомотива". Да, волнуются все, но отец все-таки старше.