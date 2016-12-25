17:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "После первого периода игроки "Металлурга" старались, но было уже поздно"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:5) отметил, что команда ужасно провела начало матча. После первого периода гости проигрывали со счетом 0:4. Лидер Восточной конференции проиграл второй матч в своей выездной серии.

- Интересная поездочка у нас вышла, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Воробьева. - Такое ощущение, что слетали на Дальний Восток и вернулись, а между делом играли в хоккей. Начало было ужасным. Потом ребята старались, но было уже поздно. 

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-barys-metallurg-pryamoj-efir2/

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