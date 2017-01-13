Илья Воробьев: "Идея изменения формата Матча звезд правильная, теперь играть точно будут серьезнее"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, который будет вместе с Александром Гуськовым тренером команды дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ, назвал правильным решение изменить формат проведения Матча звезд. 22 января пройдет Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

– Матч звезд – всегда очень яркое и интересное событие, прекрасный праздник хоккея, лучшие игроки лиги показывают свое мастерство, - цитирует пресс-служба лиги Воробьева. - В этом году КХЛ утвердила другой формат Матча звезд. Идея правильная, все изменится. Год назад это было веселое красивое шоу – в обороне никто особенно не играл, ребята старались развлекать публику и как можно больше забить. Что будет сейчас? Получим новые ощущения. Играть точно будут серьезнее. В чем можем посоревноваться мы, тренеры? Если организаторы придумают для нас что-то оригинальное, с удовольствием поучаствуем. Готовить заранее ничего не будем, включим импровизацию уже на месте, с лету будем реагировать.

Кто будет играть главную роль в нашем тандеме с Александром Гуськовым? Мы с Сашей встретимся, поговорим и обсудим, как распределить роли. Работать будем по ситуации. Александр много поиграл в хоккей, мне будет интересно его мнение. Договоримся с ним заранее, кто что будет делать и, если нужно, готов поменяться ролями. Я за любой "кипиш", кроме голодовки (улыбается). Матч звезд – это шоу, и чем красивее и интереснее оно будет, тем больше реклама для нашей лиги. Выйти в эфир? Я к эфиру спокойно отношусь. Все, что помогает привлечению зрителя на трибуны, делает наш хоккей интересным, надо делать в разумных пределах. Будь это комментаторы в роли тренеров на Матче звезд или что-то другое.