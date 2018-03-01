Илья Никулин: "Динамо" не заслуживает непопадания в плей-офф"

Капитан московского "Динамо" Илья Никулин назвал незаслуженным поражение от "Спартака" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также он отметил, что пока не собирается завершать карьеру. Напомним, что этот успех позволил красно-белым впервые с 2011 года выйти в плей-офф, а бело-голубые завершили сезон.

– По горячим следам сложно делать выводы, – заявил Никулин. – Действительно, играли хорошо, создавали моменты, но не реализовали, как и в предыдущих матчах со "Спартаком". Подвели удаления в конце. Тем не менее, ребята бились и старались. Обвинить кого-то нельзя. Чего-то не хватило. Отдали все силы, чтобы победить, но фортуна отвернулась от нас.

– В чем причины поражения?

– Команда хорошая, не заслуживает непопадания в плей-офф. По мастерству и борцовским качествам она достойна, чтобы бороться за Кубок Гагарина. К сожалению, это спорт, сегодня проиграли мы.

– Намерены продолжать карьеру?

– У меня еще контракт на следующий год.

– Почему "Спартак" оказался крепким орешком?

– Соперник неудобный. В каждой игре мы имели достаточно моментов, но чего-то не хватало. Мы очень расстроены и разочарованы. Мое мнение – мы играли лучше, чем "Спартак", и заслужили победу больше, но победитель один и определяется по счету на табло. (Евгений БЕЛОУСОВ)