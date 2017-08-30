Илья Никулин: "Артюхин - хорошее пополнение для "Динамо"

Капитан московского "Динамо" Илья Никулин после победы над "Йокеритом" (2:1 Б) оценил дебют нападающего Евгения Артюхина и отметил, что он уже влился в команду.

– Матч с "Йокеритом" был один из самых сложных на старте сезона для "Динамо". Согласны?

– Эта встреча сложилась непросто. Не могу сказать, что она была самой сложной, но одной из таковых. Мы провели очень много времени в обороне. Хорошо, что забросили шайбу во втором периоде, но в целом, игра была равная. Мы сделали мало бросков и это не то, как мы хотели сыграть. Главное, что удалось выиграть по буллитам.

– Вы сказали, что игра была равная. Но по броскам – 17:45 в пользу соперника. Стоит ли ругать за такое команду?

– Я сказал, что кроме второго периода игра была равная. По броскам действительно колоссальный перевес и тут не о чем говорить. Будем работать над этим, и исправлять наши ошибки.

– Вы играли во втором звене с Артюхиным. Удалось ли почувствовать друг друга?

– Сложно сказать. Это дебютный матч для Жени. Было время, когда мы с ним вместе играли в сборной в одном звене, поэтому давно знакомы. Это хоккеист с большим опытом, который поиграл на разных уровнях, в том числе в НХЛ и сборной России, поэтому я считаю, что это хорошее пополнение для нашей команды.

– Как можете оценить домашнюю серию для "Динамо"?

– Был немного провальный матч с ЦСКА. А все остальные встречи мы провели в тяжелой борьбе. Добыли необходимые нам победы, даже несмотря на то, что по буллитам. Победами закаляется коллектив и нашему новому коллективу они необходимы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)