Игорь Никитин: "ЦСКА и "Автомобилист" показали веселый хоккей"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Автомобилистом" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команды показали веселый хоккей. Он также добавил, что у него нет претензий к хоккеистам по самоотдаче и желанию.

– Веселый хоккей сегодня показали команды, в третьем периоде мы только более-менее системно сыграли, – приводит "Р-Спорт" слова Никитина. – Гол в меньшинстве в третьем периоде нам придал сил, концовку немного смазали, но все старались, по самоотдаче и желанию нет вопросов.

Скажу, что два периода мы недостаточно ответственно играли, и заслуга "Автомобилиста" в этом, конечно, что столько бросков нанесли. Андрей Светлаков уже вернулся из "Звезды", он сегодня с неиграющими катался.