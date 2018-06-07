Игорь Григоренко завершил карьеру в 35 лет

Нападающий Игорь Григоренко в своем Инстаграме объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 35-летнего хоккеиста был магнитогорский "Металлург". В КХЛ он также выступал за "Салават Юлаев" и ЦСКА, провел 526 матчей и набрал 320 (168+152) очков. Начинал карьеру в "Ладе" и играл в "Северстали".

"В каждом из этих клубов были люди, у которых чему-то учился я, кто-то перенимал опыт у меня. И вот настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне.

Я хочу искренне поблагодарить всех руководителей, тренеров и партнеров, с кем я работал в той или иной команде!

Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей, своих адвокатов – Черемина Сергея и Приходько Петра, что на протяжении всей моей карьеры работали со мной профессионально и защищали все мои права.

Спасибо за то, что не оставили меня в моей беде, когда я попал в автомобильную аварию; за то, что всегда меня поддерживали и были рядом, когда гарантий на мое возвращение в большой спорт не давал никто.

Всех, кто меня поддерживал и кто искренне за меня болел. Особенно моих родителей, которые поставили меня на этот путь, мою жену Анжелу и детей за то, что всегда были рядом!

А всем юным игрокам хочу пожелать: внимательно слушайте тренера и больше работайте, а родителям отдельный совет: не мешайте тренерам делать из ваших детей звезд мирового уровня", – говорится в сообщении Игоря.