Хартли останется в сборной Латвии, несмотря на назначение в "Авангард"

Федерация хоккея Латвии на своем официальном сайте сообщила, что несмотря на назначение Боба Хартли на пост главного тренера "Авангарда", он продолжит работу с национальной командой.
57-летний канадец работает с Латвией уже два сезона, под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира этой весной. Напомним, что с омичами его соглашение рассчитано на два года.
Hārtlijs vadīs KHL klubu Omskas “Avangard”; turpinās darbu arī ar Latvijas nacionālo izlasi https://t.co/59cNNs0TwJ pic.twitter.com/VL2tDtULzN– LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 28 мая 2018 г.
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