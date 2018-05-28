08:28 | Хоккей — КХЛ

Хартли останется в сборной Латвии, несмотря на назначение в "Авангард"


Федерация хоккея Латвии на своем официальном сайте сообщила, что несмотря на назначение Боба Хартли на пост главного тренера "Авангарда", он продолжит работу с национальной командой.

57-летний канадец работает с Латвией уже два сезона, под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира этой весной. Напомним, что с омичами его соглашение рассчитано на два года.

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Материалы других СМИ
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