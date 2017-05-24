Гиртс Анкипанс: "КХЛ – пример для всей Европы"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после совещания руководителей клубов лиги, на котором представители команд обсудили семилетнюю стратегию дальнейшего развития, подчеркнул, что КХЛ растет и идет в правильном направлении.

– Лига сильно развивается, являясь для всей Европы примером того, как это должно происходить, – приводит официальный сайт КХЛ слова Анкипанса. – Не случайно сегодня говорилось о том, что на чемпионате мира представлено так много игроков КХЛ. Так что лига растет и идет в правильном направлении.

Что касается нашего клуба, то прошлый сезон был очень плохим. У нас очень любят хоккей, и мы не можем повторить то, что случилось. Мы должны быть в плей-офф и сражаться, как раньше, быть "грозой авторитетов". Будем вливать свежую кровь, у нас есть хорошие молодые игроки. Постараемся найти хороших иностранцев, которые будут показывать им пример. Но сначала нужно определиться с главным тренером, найти оптимальный для нас вариант. Мы много работаем с нашими зрителями, и я знаю, что наш маркетинг уже готовит мероприятия к юбилейному сезону КХЛ.