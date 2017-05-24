21:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Гиртс Анкипанс: "КХЛ – пример для всей Европы"

0
0
0
0

 
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.Дмитрий Чернышенко: "Металлург" был последним по всем параметрам нашего рейтинга"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после совещания руководителей клубов лиги, на котором представители команд обсудили семилетнюю стратегию дальнейшего развития, подчеркнул, что КХЛ растет и идет в правильном направлении.

– Лига сильно развивается, являясь для всей Европы примером того, как это должно происходить, – приводит официальный сайт КХЛ слова Анкипанса. – Не случайно сегодня говорилось о том, что на чемпионате мира представлено так много игроков КХЛ. Так что лига растет и идет в правильном направлении.

Что касается нашего клуба, то прошлый сезон был очень плохим. У нас очень любят хоккей, и мы не можем повторить то, что случилось. Мы должны быть в плей-офф и сражаться, как раньше, быть "грозой авторитетов". Будем вливать свежую кровь, у нас есть хорошие молодые игроки. Постараемся найти хороших иностранцев, которые будут показывать им пример. Но сначала нужно определиться с главным тренером, найти оптимальный для нас вариант. Мы много работаем с нашими зрителями, и я знаю, что наш маркетинг уже готовит мероприятия к юбилейному сезону КХЛ.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/05/24/347744.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий