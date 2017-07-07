Геннадий Величкин: "Переход Зарипова в "Ак Барс" устроил все стороны"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин подчеркнул, что переход нападающего Даниса Зарипова в "Ак Барс" - наилучший вариант для продолжения карьеры хоккеиста. По его словам, это решение устроило все стороны.

- "Ак Барс" объявил о заключении контракта с Данисом Зариповым. Почему "Металлургу" не удалось удержать своего лидера? - вопрос Величкину.

- Неправильно говорить, что нам не удалось его удержать. В течение последних двух месяцев три стороны вели консультации: мы, казанский клуб и Данис. Все вместе. У нас особо теплые отношения с Казанью. Искали наилучший вариант для продолжения карьеры Даниса. Считаю, что мы нашли такой вариант и приняли совместное решение, которое всех устроило.

Возможно, для кого-то из болельщиков его переход и стал новостью или шоком, но для нас это было планомерной работой. Мы очень благодарны Данису за те четыре сезона, что он провел в нашем клубе, за два Кубка Гагарина, которые были взяты во многом благодаря и ему.

Зарипов навсегда останется в нашем клубе, он вошел в его историю. Мы желаем Данису успехов и удачи. Я думаю, что уже сегодня мы можем говорить о свитере Зарипова под сводами нашей арены, после окончания его карьеры. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в "Магнитке". Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.

Данис Зарипов перешел в "Ак Барс"