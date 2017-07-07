Данис Зарипов перешел в "Ак Барс"

"Ак Барс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два года. Он будет играть под 25-м номером. У форварда 30 апреля истек контракт с магнитогорским "Металлургом".

Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в "Магнитке". Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.