11:19 | Хоккей — КХЛ

Данис Зарипов перешел в "Ак Барс"

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"Ак Барс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два года. Он будет играть под 25-м номером. У форварда 30 апреля истек контракт с магнитогорским "Металлургом".

Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в "Магнитке". Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/14106.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vasiunchik

Что теперь скажут те казанские грамотеи, которые его освистывали? Дебилы!

12:23

serjio_1704

Спасибо Данис за годы в Магнитогорске. Удачи в новом старом клубе!

11:43

Kareem Abdul-Jabbar

Здорово! Данис, с возвращением домой!

11:43

Паснаход

УРАААААААААААА!!!!!

11:28