Данис Зарипов перешел в "Ак Барс"

"Ак Барс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два года. Он будет играть под 25-м номером. У форварда 30 апреля истек контракт с магнитогорским "Металлургом".
Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в "Магнитке". Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.
⚠⚠⚠⚠Официально!!!! Хоккейный клуб "Ак Барс" и нападающий Данис Зарипов подписали контракт, рассчитанный на два года. pic.twitter.com/GdrvjH2g83– ХК "Ак Барс" (@hcakbars) 7 июля 2017 г.
vasiunchik
Что теперь скажут те казанские грамотеи, которые его освистывали? Дебилы!
12:23
serjio_1704
Спасибо Данис за годы в Магнитогорске. Удачи в новом старом клубе!
11:43
Kareem Abdul-Jabbar
Здорово! Данис, с возвращением домой!
11:43
Паснаход
УРАААААААААААА!!!!!
11:28