Гендиректор "Кузни": "Семенова признали свободным агентом. Это полный беспредел"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев сообщил, что дисциплинарный комитет КХЛ признала Кирилла Семенова свободным агентом. По его словам, такое решение является полным беспределом.

- Дело Семенова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом, - приводит "Р-Спорт" слова Зиновьева. - "Кузня лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров о исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимает решения.

В понедельник новокузнецкий "Металлург" объявил об обмене в уфимский "Салават Юлаев" Семенова, который перешел в "Кузню" в декабре 2015 года в результате обмена из омского "Авангарда". Ранее президент "Авангарда" Владимир Шалаев выразил мнение, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником омского клуба, провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.