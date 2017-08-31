Филип Ларсен: "Салават" использовал все свои голевые возможности"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен, который стал автором одной заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (11:3), подчеркнул, что команда использовала все голевые возможности. По словам хоккеиста, иногда такое случается.

– Я думаю, сегодня была хорошая игра, мы много забивали, – приводит пресс-служба уфимцев слова Ларсена. – Конечно, не предполагается, что в каждой игре у нас будет много голов. Сегодня у нас получилось, но мы уже думаем о следующих матчах.

– Вы единственный игрок в лиге, который забил во всех четырех стартовых играх регулярки. В чем секрет такой результативности?

– Я не знаю. Наверное, просто удача.

– Столько голов "Салават Юлаев" на "Уфа Арене" еще не забивал. Вы обсуждали это с командой?

– Нет, я не знал. Хочу сказать, что сегодня была командная игра, командные усилия. У нас звено с Лисиным, Макаровым и Бодровым сыграло очень хорошо, они забили много голов.

– При счете 4:1 был отрезок, когда команда чуть более чем за 4 минуты забила четыре шайбы. Настолько бешеным был настрой у команды на второй период?

– Нет, просто все так сошлось, иногда такое случается. Трудно сказать, у нас все заходило, мы использовали свои голевые возможности.

14 шайб в матче "Салават Юлаев" – "Сочи". Видеообзор игры