17:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

ФХР начала собственное расследование гибели 14-летнего воспитанника "Витязя"

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Федерация хоккея России (ФХР) начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник "Витязя" Илья Солнышкин.

По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов.

Сегодня вечером состоится заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР "Витязь" (Подольск), причастных к трагическому инциденту.

СМИ: 14-летний хоккеист умер после драки с одноклубниками

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/ofnews/card/?id_4=13203

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