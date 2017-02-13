ФХР начала собственное расследование гибели 14-летнего воспитанника "Витязя"

Федерация хоккея России (ФХР) начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник "Витязя" Илья Солнышкин.

По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов.

Сегодня вечером состоится заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР "Витязь" (Подольск), причастных к трагическому инциденту.

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