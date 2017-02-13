СМИ: 14-летний хоккеист умер после драки с одноклубниками

Юный хоккеист детско-юношеской команды "Витязь" умер после драки в раздевалке со своими одноклубниками, сообщает "МК". Предполагается, что причиной стычки стало то, что мальчик, перешедший из СКА, через некоторое время был переведен в первое звено, а нападавшие, которые играли за Подольцев несколько лет - в третью.
Пострадавший во время драки потерял сознание. Испугавшись, мальчики позвали тренера, который вызвал медиков. По одной из версий очевидцев погибший упал и ударился головой об скамейку, по другой - ему стало плохо после удара кулаком в живот.
Это уже не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Вячеслава Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в незащищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранители не усмотрели вины мужчины в произошедшем, и он продолжил свою спортивную карьеру.
Ранее сообщалось, что по факту смерти мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Хоккеем ребенок занимался с пяти лет и не имел проблем со здоровьем.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/incident/2017/02/12/cmert-podrostka-v-khokkeynoy-razdevalke-uzhe-vtoraya-u-izvestnogo-trenera.html
Abuelito
Жестоких щенков даже не привлекут, скорее всего, к уголовной ответственности, т.к. никто не захочет выносить сор из избы!! А то, что в детско-юношеском хоккее у нас бардак, это факт известный! Даже ,чтоб в состав попасть ребенку в основной, надо ПЛАТИТЬ! И если ребенок во сто крат перспективнее своих сверстников, но у родителей нет денег, играть в основном составе будут отпрыски более богатых! Родителям мальчика соболезнования!!!!
14:15