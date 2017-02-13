СМИ: 14-летний хоккеист умер после драки с одноклубниками

Юный хоккеист детско-юношеской команды "Витязь" умер после драки в раздевалке со своими одноклубниками, сообщает "МК". Предполагается, что причиной стычки стало то, что мальчик, перешедший из СКА, через некоторое время был переведен в первое звено, а нападавшие, которые играли за Подольцев несколько лет - в третью.

Пострадавший во время драки потерял сознание. Испугавшись, мальчики позвали тренера, который вызвал медиков. По одной из версий очевидцев погибший упал и ударился головой об скамейку, по другой - ему стало плохо после удара кулаком в живот.

Это уже не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Вячеслава Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в незащищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранители не усмотрели вины мужчины в произошедшем, и он продолжил свою спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что по факту смерти мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Хоккеем ребенок занимался с пяти лет и не имел проблем со здоровьем.