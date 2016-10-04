Федор Канарейкин: "Соботка приболел, и мы дали ему отдохнуть"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин оценил состояние команды и отметил, что идет планомерная подготовка к игре с "Сибирью". По словам наставника, это особенная встреча.

– У нас был трудный период. 22 дня и 11 матчей. Поэтому четыре дня, которые у нас есть перед следующей серией, мы посвятили восстановлению команды. Работали в зале атлетизма, сегодня – на третий день – команда вышла на лед. Понятно, что команда подгружена. Сегодня было тяжеловато, но уже завтра будет легче. Начинаем готовиться к игре с "Сибирью" дома.

– Сегодня не вышел на лед Соботка, почему?

– Он приболел, и мы дали ему возможность отдохнуть. Какой-то у нас вирус ходит. Все в разной степени его переносят. Не хотим, чтобы ситуация обострилась, поэтому решили, что сегодня ему лучше позаниматься в тренажерном зале.

– Для болельщиков и журналистов матч с "Сибирью" – дерби. А для команды?

– Конечно. Я знаю, что матчи с "Сибирью" стоят особняком. Матчи в своих регионах всегда вызывают повышенный интерес. Это игры определенного накала и особенного уровня. Да, мы к нему готовимся.

– Первое звено с двумя центрами – Соботкой и Роем на краю. Довольны, как они сыграли? Может, поменяете их местами?

– Думаю, нет, подержим состав. В кои-то веки с начала сезона мы можем выходить в оптимальном составе. У нас были травмы, приезжали новые игроки не в оптимальной форме. Нужно время. Сейчас мы посвятим работу тому, чтобы подвести команду к равнозначному функциональному состоянию, наработке большинства и меньшинства. (Анна ЛЕВЧЕНКО)