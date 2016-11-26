Федор Беляков: "Вратари "Сибири" премией не делятся, просто хвалят иногда"

Защитник "Сибири" Федор Беляков в интервью "СЭ" отметил, что вратари команды иногда благодарят его за заблокированные броски. По этому показателю игрок установил рекорд КХЛ. В нынешнем сезоне на его счету уже 115 таких бросков.

– Хоккеисты, специализирующиеся на блокировке бросков, как правило, заказывают специальные щитки и коньки с усиленной защитой. У вас, как я заметил, даже традиционных для многих игроков пластиковых накладок, закрывающих шнуровку ботинка, нет.

– К этому вопросу вернусь, наверное, позже. Пока играю, как и все, – в обычных коньках и стандартных щитках.

– Вратари "Сибири" премиальными не делятся после ваших подвигов?

– Еще нет (улыбается). Просто хвалят иногда. У них тоже своя работа, по 40 бросков за матч отбивать, а не всего 3 – 4 как я.

– Фильм "Легенда 17" смотрели?

– Я помню эпизод, когда главного героя без щитков поставили на ворота и стали по нему бросать. До меня, надеюсь, такого не дойдет. Что касается шуток и подколок, то у нас в команде есть своя легенда номер 17. Я к этому отношения не имею (улыбается).

– Считается, что раскрыться в "Сибири" вам помог последний плей-офф, когда из-за травм ведущих защитников тренеры стали больше доверять.

– Для молодого хоккеиста важно иметь достаточно игрового времени, чтобы почувствовать уверенность, получить опыт и прогрессировать. Тренировки – это хорошо, но настоящие матчи они не заменят. Когда мало играешь, то всегда думаешь о том, как бы не ошибиться. Это порой мешает. Спасибо тренерам за доверие, хотя я и сам понимаю, что мне еще во многом надо совершенствоваться.

– Мало кто знает, но в "Барысе" вам сказочно повезло во время локаута три года назад.

– В Астане я дебютировал в КХЛ. Этого не забыть. Но я понимаю, куда вы клоните. На время локаута в "Барыс" приехали известные защитники из НХЛ – Виктор Хедман и Райан Макдона. Я больше играл в одной паре с американцем. Матчей семь с ним провел. Грандиозный опыт. Оба – профессионалы высочайшего уровня. У них немного другой подход к тренировкам и хоккею в целом, иная психология. В НХЛ ведь много игр и переездов. Времени тренироваться не очень много, поэтому они выкладывались уже непосредственно в матчах. Меня еще поразила их психологическая уверенность. О любой ошибке моментально забывают и идут дальше как ни в чем не бывало. Мне даже сейчас иногда сложно сразу выкинуть из головы какой-нибудь свой ляп. (Михаил ЗИСЛИС)