Евгений Медведев: "Авангард" в матче с "Магниткой" был не похож сам на себя"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после поражения от магнитогорского "Металлурга" (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у команды в этой встрече ничего не получилось, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Что сегодня не получилось? Да все. Ни пять на пять, ни в большинстве, – подчеркнул Медведев. – Были не похожи на себя. Будем делать выводы.

– По реализации большинства "Авангард" сейчас одна из худших команд лиги.

– Я знаю. Мы работаем над этим. Но пока к сожалению, не нашли ключи.

– Можно ли говорить об усталости, когда игры идут два дня подряд?

– В "Металлурге" играют такие же люди, они также устают.

– Почему не получается нейтрализовать первое звено "Магнитки"?

– Получается. Мы у них выигрывали. Можем нейтрализовать. Разбирали, готовились, но результат налицо.