Евгений Коротков: "Салават Юлаев" мог избежать нервотрепки в матче против "Амура"

Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Коротков после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (4:3 ОТ) отметил, что команда упустила много моментов в двух стартовых периодах. По словам форварда, при более высоком уровне реализации можно было бы избежать нервотрепки в концовке встречи.

– Тяжелый матч был, – приводит пресс-служба уфимского клуба слова Короткова. – У нас было много моментов в первом и втором периодах, надо было забивать. У меня был момент, даже и не знаю, как шайба не зашла в ворота. Если бы реализовали свои шансы, то такой нервотрепки бы не было.

– В двух стартовых периодах сами не дорабатывали в завершении, или это невезение?

– Думаю, что потеряли концентрацию в нужных моментах, когда надо было забивать.

– Ваша передача на Энвера Лисина была целенаправленной или просто отправляли шайбу на пятачок?

– Я думал и надеялся, что там кто-то есть. Сделал прострел, хорошо получилось.

– Вы сегодня празднуете свой день рождения. Тяжело игралось?

– Нет, просто мне хотелось сегодня классно сыграть. Я рад, что команда выиграла, это самое главное.

– Возвращение Игоря Григоренко добавило команде уверенности?

– Да, Игорь – настоящий капитан и хороший, позитивный человек, который ведет за собой команду. Нам сейчас очень нужны такие люди.