Евгений Дадонов: "СКА хотел выиграть регулярку"

Нападающий СКА Евгений Дадонов после победы над "Торпедо" (4:2) в домашнем заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда хотела выиграть регулярку, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Питерский клуб занял второе место в Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина СКА сыграет с "Витязем".

– Какие впечатления от сегодняшней игры и от регулярного сезона в общем?

– В целом, положительные впечатления. Хотелось закончить сезон на первом месте, но не получилось. Что касается сегодняшнего матча, то могли сыграть лучше.

– Во время игры были в курсе того, как играет ЦСКА?

– Лично я не был в курсе.

– Что касается Кубка Континента, было ли огорчение от того, что не выиграли?

– Как уже говорил, хотелось занять первую строчку. Но сейчас это неважно, уже готовимся к плей-офф.

– Уже известно, что сыграете в плей-офф с "Витязем".Довольны ли тем, какой достался соперник?

– Абсолютно без разницы. Если хотим побеждать, надо обыгрывать всех.

– В каком состоянии находится команда?

– Мы готовились к плей-офф. Надеюсь, что будем в оптимальном состоянии.