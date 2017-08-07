Еременко, Никулин и еще четыре игрока подписали контракты с "Динамо"

Московское "Динамо" подписало контракты с шестью хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Напомним, что все игроки находились в статусе неограниченно свободных агентов по решению Дисциплинарного комитета лиги.
Односторонние соглашения на два года заключили голкипер Александр Еременко, защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский, а также форвард Дастин Бойд.
Нападающий Михаил Варнаков подписал с клубом контракт на один сезон, защитник Егор Костюков заключил пробное соглашение с командой.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Динамо Москва (хоккей)
- Михаил Варнаков-мл. (хоккеист)
- Александр Еременко (хоккей)
- Илья Никулин
- Дмитрий Вишневский
- Дастин Бойд
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