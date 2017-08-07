23:20 7 августа | Хоккей — КХЛ

Еременко, Никулин и еще четыре игрока подписали контракты с "Динамо"


Московское "Динамо" подписало контракты с шестью хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Напомним, что все игроки находились в статусе неограниченно свободных агентов по решению Дисциплинарного комитета лиги.

Односторонние соглашения на два года заключили голкипер Александр Еременко, защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский, а также форвард Дастин Бойд.

Нападающий Михаил Варнаков подписал с клубом контракт на один сезон, защитник Егор Костюков заключил пробное соглашение с командой.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/08/07/352344.html

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