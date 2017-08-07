Еременко, Никулин и еще четыре игрока подписали контракты с "Динамо"

Московское "Динамо" подписало контракты с шестью хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Напомним, что все игроки находились в статусе неограниченно свободных агентов по решению Дисциплинарного комитета лиги.

Односторонние соглашения на два года заключили голкипер Александр Еременко, защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский, а также форвард Дастин Бойд.

Нападающий Михаил Варнаков подписал с клубом контракт на один сезон, защитник Егор Костюков заключил пробное соглашение с командой.