Эли Толванен: "Здорово побить рекорд Кузнецова. Нужно обновить достижение Капризова"

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен рад, что ему удалось побить рекорд КХЛ по количеству набранных очков в одном сезоне игроком, которому не больше 19 лет. Предыдущее достижение принадлежало форварду "Вашингтона" Евгению Кузнецову, ранее выступавшем за "Трактор".

– Побить рекорд Кузнецова – большое достижение. Многие хотели сделать это, – приводит Iltalehti.fi слова Толванена. – Кузнецов является отличным хоккеистом, который прекрасно выступает в НХЛ. Давайте его рекорд по количеству голов я побью в следующем матче. Рекорд Капризова? Его тоже нужно побить. Я сделаю это в ближайших встречах.

В сезоне-2010/11 Кузнецов набрал 32 (17+15) очка в 44 матчах. Капризов набрал 42 (20+22) балла в 49 играх. На данный момент Толванен забил 17 голов и сделал 16 передач в 40 матчах.

Толванен побил рекорд Кузнецова. А где молодые россияне?