Егор Коршков: "Локомотив" отдал СКА преимущество. Мы просто отбрасывались"

Нападающий "Локомотива" Егор Коршков считает, что его команда отдала шайбу и инициативу в пятом матче серии КХЛ против СКА (1:3). Питерский клуб выиграл всю серию со счетом 4-1.

- Шикарный момент у вас был во втором периоде, когда обыгрывали Коскинена – он помешал?

- Шайба сошла. Поторопился, видимо. Надо было чуть выждать и похладнокровнее сыграть. И можно было бы забить.

- В первом периоде соотношение по броскам было 19-2 в пользу СКА. И по голевым моментам - 7-1. Что опять случилось?

- Не держали шайбу. Отдали им преимущество. Они владели им, а мы просто отбрасывались. Поэтому у СКА и было такое преимущество.

- Может, стоило устроить несколько драк?

- Сейчас можно говорить многое. Подраться надо было и что еще. Что сделано, то сделано. (Игорь ЕРОНКО)