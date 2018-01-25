Эдуард Занковец: "Объективно "Динамо" выглядело лучше "Слована"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после поражения от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные оставили много сил по ходу выездной серии.

– Это был хороший и напряженный матч – обе команды хотели победить. Все силы, которые остались у ребят после длительного выезда, были направлены на результат сегодняшней игры. Поздравляю соперника с победой, объективно динамовцы выглядели лучше, свежее и смогли успешно воспользоваться нашими ошибками.

– Чем команда будет заниматься во время олимпийской паузы?

– Как и большинство клубов, мы немного отдохнем, а 5-го февраля соберемся дома и будем готовиться к оставшимся матчам.