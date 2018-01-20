Две шайбы Даугавиньша помогли "Торпедо" переиграть "Северсталь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" одержало победу над "Северсталью" – 5:3. В составе нижегородцев шайбы забросили Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек, Михаил Жуков и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Северсталь" (Череповец) – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Голы: Странски – 6 (бол., Вовченко, Трубачев), 17:51 – 0:1. Даугавиньш – 10 (бол., Костицын), 25:23 – 1:1. Даугавиньш – 11 (Дугин), 30:43 – 2:1. Вовченко – 15 (бол., Трубачев), 47:08 – 2:2. Кинрейд – 5 (Костицын, Столяров), 51:25 – 3:2. Кундратек – 2 (бол., Саболич, Желдаков), 54:19 – 4:2. Вовченко – 16 (Веревкин, Гераськин), 55:30 – 4:3. Жуков – 2 (п.в.), 59:17 – 5:3.

Вратари: Лисутин – Гудачек (58:53 – 59:17).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 35 (15+12+8) – 20 (9+4+7).

Судьи: Оленин, Франо.

20 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Турнирная таблица – здесь