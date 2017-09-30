"Динамо" выставило Подшендялова на драфт отказов

Московское "Динамо" выставило нападающего Артема Подшендялова на драфт отказов, сообщает официальный сайт команды. Форвард выступает в составе бело-голубых с 2016 года.

В прошлом сезоне 27-летний хоккеист провел 39 игр в регулярном чемпионате, набрав 20 очков (9+11). Также он принял участие в 10 матчах плей-офф, набрав 2 очка (1+1). В этом сезоне Подшендялов провел 15 игр, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.