"Динамо" в первом матче под руководством Крикунова проиграло "Ак Барсу"

"Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1. Победный гол забил Пол Постма.

Отметим, что это первая встреча для бело-голубых под руководством нового главного тренера Владимира Крикунова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Койвисто - 1 (бол., Хиетанен, Кагарлицкий), 24:58 - 1:0. Зарипов - 2, 27:17 - 1:1. Постма - 3 (Клинкхаммер, Бурмистров), 52:53 - 1:2.

Вратари: Бочаров (58:56) - Гарипов.

Штраф: 6 - 22.

Броски: 27 (11+11+5) - 16 (5+7+4).

Судьи: Оленин, Франо.

4 октября. Москва. Арена "Мегаспорт".